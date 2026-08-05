Клюшка Овечкина выставлена на аукцион

Игровая клюшка нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина выставлена на аукцион Fan's Dream.

Отмечается, что Овечкин использовал клюшку в сезоне-2025/2026 и с её помощью забросил несколько шайб и сделал важные голевые передачи. Текущая ставка за предмет составляет 300 тыс. рублей. Деньги с продажи пойдут на благотворительность.

В регулярном чемпионате прошлого сезона Овечкин провёл 82 матча, забросил 32 шайбы и отдал 32 голевые передачи. Россиянину осталось забросить 11 шайб, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по абсолютному количеству голов в НХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф).