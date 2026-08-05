Тихонов высказался о недопуске России на ЧМ

Александр Тихонов о недопуске России на ЧМ: «Это большая потеря для мирового хоккея. С биатлоном – так же, он много теряет без нас»
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о решении ИИХФ о недопуске сборной России к участию на чемпионате мира 2027 года.
«Это большая потеря для мирового хоккея. С биатлоном – так же. Он много теряет без России. Раньше, когда я был президентом СБР, на международные турниры наших болельщиков приезжало по несколько тысяч. Это было выгодно для бюджета проводящих стран.В нашем хоккее было много побед. Я в 1968 году стоял у борта, когда играли Александров, Кузькин, Давыдов, Альметов, Майоров. Со всеми дружил, всех знаю», – сказал Тихонов.
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Александр Тихонов о недопуске России на ЧМ: «Это большая потеря для мирового хоккея. С биатлоном – так же, он много теряет без нас»
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