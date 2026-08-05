Вратарь «Ак Барса» стал игроком «Шанхайских Драконов»

Голкипер Амир Мифтахов стал хоккеистом «Шанхайских Драконов», сообщает пресс‑служба китайского клуба.

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Казанский «Ак Барс» в обмен на права на игрока получил денежную компенсацию. 26‑летний вратарь подписал с «Шанхайскими Драконами» двухлетний контракт.

— Одно из главных преимуществ Мифтахова — высокая скорость, причем речь не только о реакции, но и о скорости принятия решений на льду. Он грамотно использует свои габариты, сочетая правильный выбор позиции с высокой мобильностью. Амир получил игровой опыт за океаном, он чувствует в себе силы стать номером один в команде КХЛ и готов сражаться за победу в каждом матче. Мы очень рады подписать вратаря такого класса, это несомненное усиление нашей бригады голкиперов, — сказал генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин.

В прошлом сезоне Мифтахов выступал в АХЛ за «Чикаго Вулвз», фарм‑клуб «Каролины Харрикейнз». С 1 июля россиянин стал неограниченно свободным агентом, поскольку не получил от «Каролины» квалификационное предложение.

Новый сезон КХЛ начнется 5 сентября.