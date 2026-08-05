Ветераны липецкого хоккея написали Третьяку

Ветераны хоккея написали открытое письмо на имя президента Федерации хоккея России Вячеслава Третьяка и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, сообщает «Площадь». В июле 2026 года стало известно о прекращении выступлений молодёжного хоккейного клуба «Липецк» в чемпионате Российской хоккейной лиги на сезон-2026/2027 из-за отсутствия необходимого финансирования. В 2015 году своё существование прекратил ХК «Липецк», игравший в Высшей хоккейной лиге.

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«Мы, ветераны липецкого хоккея, уже не в силах сдерживать эмоции и просто наблюдать. Есть города, где хоккей — просто секция катания на коньках с клюшкой и шайбой. Липецк — то место, в котором хоккей стал частью характера. Стального и несгибаемого. В этот год, особенный для нашей биографии, год 80-летия отечественного хоккея, мы вынуждены признать — этот вид спорта в нашем городе просто исчез. Это не драма или трагедия. Куда серьёзнее. С каждым годом финансирование профессиональной команды сокращалось. Из Липецка стали уезжать сильнейшие воспитанники детской школы, потому что не было никаких высот, ориентиров и авторитетов, за которыми было так важно тянуться. В то же время не стоит забывать и про потерю целого поколения детей. Мы просим возможности сесть за один стол с теми, кто принимает решения и честно сможет с нами поговорить. Предлагаем не обмениваться официальными ответами, а начать профессиональный разговор о будущем хоккея в нашем родном регионе. И просим дать возможность стать частью его продолжения», — обратились ветераны липецкого спорта.

Под письмом свои подписи поставили чемпионы мира среди молодёжи Никита Двуреченский и Максим Балмочных, чемпион Межнациональной хоккейной лиги Игорь Трухачёв и другие легенды липецкого хоккея.