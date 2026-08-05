Стали известны условия контракта вратаря Мифтахова с «Шанхайскими Драконами»

Как стало известно «Чемпионату», «Шанхайские Драконы» заключили двухлетний контракт с вратарём Амиром Мифтаховым с зарплатой в 45 млн рублей за сезон (90 млн рублей за два).

Напомним, сегодня, 4 августа, «Ак Барс» обменял права на 26-летнего голкипера в китайский клуб.

Отметим, что воспитанник казанского клуба провёл прошлый сезон в фарм-клубе «Каролины Харрикейнз». На его счету 28 матчей и 88,8% отражённых бросков в регулярном чемпионате АХЛ за «Чикаго Вулвз». В Кубке Колдера — 2026 Мифтахов сыграл четыре матча и отражал в среднем 92,6% бросков. За 32 матча в прошедшем сезоне голкипер одержал 14 побед.