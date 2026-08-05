Тренер «Металлурга» высказался о трансферах в КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о трансферах в КХЛ этим летом.

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– Как вам то, что происходит в КХЛ этим летом, вот эти трансферы, у нас новый самый дорогой игрок – Александр Барабанов... Есть ли что-то, что вас удивило?

– Ну, не удивило, что «Авангард» по пять миллионов подписывает хоккеистов, это вообще не удивило (смеется). Сейчас с Анваром Рафаиловичем (Гатиятулиным – Спортс’‘) сидели разговаривали, он говорит: «У нас и в прошлом году было так».

Но, конечно, пока конкурент на бумаге не так силен, как был в плей-офф, это радует, – сказал Разин.