Тренер «Металлурга» высказался о трансферах в КХЛ

Разин о трансферах в КХЛ: «Не удивило, что «Авангард» по пять миллионов подписывает хоккеистов. Пока конкурент на бумаге не так силен, как был в плей-офф, это радует»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о трансферах в КХЛ этим летом.
– Как вам то, что происходит в КХЛ этим летом, вот эти трансферы, у нас новый самый дорогой игрок – Александр Барабанов... Есть ли что-то, что вас удивило?
– Ну, не удивило, что «Авангард» по пять миллионов подписывает хоккеистов, это вообще не удивило (смеется). Сейчас с Анваром Рафаиловичем (Гатиятулиным – Спортс’‘) сидели разговаривали, он говорит: «У нас и в прошлом году было так».
Но, конечно, пока конкурент на бумаге не так силен, как был в плей-офф, это радует, – сказал Разин.
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Разин о трансферах в КХЛ: «Не удивило, что «Авангард» по пять миллионов подписывает хоккеистов. Пока конкурент на бумаге не так силен, как был в плей-офф, это радует»
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