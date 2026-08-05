Крикунов высказался о возможном переходе Кузнецова в «Трактор»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о возможном возвращении нападающего Евгения Кузнецова в «Трактор».

«Почему бы и нет? Как говорится: «Где родился, там и пригодился». Поэтому, если они договорятся, то это будет хорошим решением. Прошлогодний плей-офф в составе «Салавата» он провёл неплохо, так что «Трактору» он точно поможет. Важно, какие там у него в Челябинске друзья. Главное, чтобы на путь истинный направили», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

33-летний форвард присоединился к «Салавату Юлаеву» по ходу минувшего регулярного чемпионата, перейдя из «Металлурга». Евгений записал на свой счёт 34 матча за обе команды и 27 (7+20) очков в регулярке. В плей-офф он провёл семь игр, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу.