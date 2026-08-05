Российская хоккеистка подписала контракт с «Миннесотой»

Российский голкипер Дарья Гредзен заключила контракт с «Миннесотой» из североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL), сообщает пресс‑служба клуба.

Соглашение с 22‑летней хоккеисткой рассчитано на один год. На драфте PWHL‑2026 Гредзен была выбрана в пятом раунде под 57‑м номером.

Последние семь сезонов Гредзен выступала за красноярскую «Бирюсу», в составе которой в прошлом сезоне стала бронзовым призером Женской хоккейной лиги.