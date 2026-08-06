Защитник «Калгари» Кузнецов высказался об игре против хоккеистов НХЛ

Защитник «Калгари» Ян Кузнецов в интервью Спортсу’‘ высказался об игре против Коннора Макдэвида и других хоккеистов НХЛ

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– Александр Никишин рассказывал, что обалдел от скорости Коннора Макдэвида. У вас была такая же реакция?

– Это была моя первая официальная игра против «Эдмонтона». Мы играли на выезде, и Макдэвид в первом периоде пошел на меня по широкому углу. Я стал резать его, чтобы не дать вылезти, но в итоге он бросил по воротам.

Если ты видишь, что он уже получил шайбу, у тебя будут проблемы. Нужно видеть момент разгона Коннора и подкатываться под него поглубже.

Против Маккиннона тоже тяжело играть. Он любит вылезать в центр после резкого торможения. Тоже этого ждешь и позиционно по-другому располагаешься.

А Селебрини – очень умный. У него нет какой-то выделяющейся фишки, но он хорош во всем. Если смотреть его матчи, то видно, что он может в любой зоне что-то придумать. Против него было тяжелее всего играть.

Волнительно было играть против Овечкина и Малкина – от осознания самого факта, что находишься на льду с такими легендами. Все за ними следят, и это главные кумиры ребят, которые в России играют в хоккей. Но волнение приятное – душа радуется.

– Читал, что вы даже фотографировались с ними после матчей.

– Да, папа просил сделать фотографию с каждым. Они были моими ролевыми моделями, кумирами в детстве, и это большая честь выходить с ними на лед.

Хотелось запечатлеть этот момент, – сказал Ян Кузнецов.