Россиянин занял первое место в рейтинге проспектов «Чикаго»

Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг проспектов «Чикаго» на сезон-2026/27.

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Первое место занял бывший форвард «Металлурга» Роман Канцеров.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. н Роман Канцеров, 21 год. В прошлом сезоне набрал 72 (40+32) очка в 78 матчах Fonbet КХЛ с учетом плей-офф.

2. н Антон Фрондель, 19 лет. На его счету 9 (3+6) очков в 12 матчах за «Блэкхокс» в минувшей регулярке НХЛ.

3. н Саша Бойсверт, 20 лет. В прошлом сезоне набрал 2 (1+1) очка за 7 игр в «Чикаго».

4. н Энтони Спеллаци, 20 лет. В прошлом сезоне играл за «Виндзор» в OHL – 32 (13+19) балла в 51 игре.

5. н Марек Ванакер, 20 лет. В минувшем сезоне набрал 82 (47+35) очка в 60 играх за «Брантфорд» в OHL.