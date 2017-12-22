Названа причина отмены боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Названа истинная причина отмены боя Нурмагомедова с Фергюсоном

«Как-то Омар и Хабиб парились вместе, и Хабиб потом спросил брата: "Ты когда пришёл?" Это было в последнюю весогонку. То есть они были вместе, а Хабиб не помнил, когда он пришел. Срывы памяти во время больших весогонок бывают. Этот сигнал Омар сразу отправил мне. По тому же сигналу я тотчас дал команду врачу Шамилю из сборной Дагестана: "Делайте ему укол и снимайте с боя"», — сказал Абдулманап Нурмагомедов.

Бой Нурмагомедова с Фергюсоном должен был состояться в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 209. Поединок был отменен, так как россиянин попал в больницу из-за усиленной сгонки веса перед боем. Изначально сообщалось, что у Нурмагомедова обнаружили камни в почках, а также были сильные боли в печени.

Свой следующий 29-летний боец проведет 30 декабря в Лас-Вегасе. Соперником будет бразилец Эдсон Барбоза. На счету Нурмагомедова 24 победы в 24 поединках по правилам ММА. Барбоза провел 23 боя, в которых 19 раз победил и четырежды проиграл.