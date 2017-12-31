Нурмагомедов победил Барбозу

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, выступающий в легком весе, победил бразильца Эдсона Барбозу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Лас-Вегасе.
Поединок Нурмагомедов — Барбоза стал одним из главных событий турнира UFC 219.
Теперь в активе 29-летнего россиянина 25 побед и ни одного поражения. На счету 31-летнего Барбозы 19 побед и пять поражений. Титул временного чемпиона в этой весовой категории принадлежит американцу Тони Фергюсону. Нурмагомедов должен был провести поединок с Фергюсоном 5 марта, однако за несколько часов до официального взвешивания был госпитализирован из-за ускоренной процедуры сгонки веса.