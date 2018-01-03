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Нурмагомедов и Макгрегор уничтожили друг друга в Twitter
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«В октагоне медведь съест тебя»: Нурмагомедов и Макгрегор уничтожили друг друга в Twitter 

360tv.ru 3 января 2018
Фото: globallookpress.com
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вернулся в октагон ‐ восьмиугольный ринг, где спортсмены дерутся почти без правил. В первом после длительного перерыва бою он не оставил шансов своему сопернику Эдсону Барбозе. Конечно, реакция на возвращение российского бойца в UFC не заставила себя долго ждать. Одним из первых бой прокомментировал чемпион — Коннор Макгрегор.
«Медведь против петуха»
Противостояние Коннора и Хабиба длится уже не один год, но за пределы социальных сетей никогда не выходило. Бойцы много говорили, что готовы провести бой и выражали всяческую уверенность в собственной победе, однако всегда находился повод, чтобы эти двое не вышли на ринг.
На какое-то время время их противостояние поутихло — Хабиб долгое время не проводил бои из-за проблем со здоровьем, а Коннор заработал кучу денег в боксерском поединке против Флойда Мейуэзера и теперь не спешит вернуться в смешанные единоборства.
Уверенная победа Хабиба после возвращения в UFC вынудила ирландца Макгрегора написать то, что он написал.
Этот дагестанец был собачьим дерьмом в бою. Смешанные единоборства полны грязных бомжей, которые напрашиваются, чтобы их вырубили. Заплатите мне достаточно, и король вернется
— Коннор Макгрегор.
Россиянин был лаконичен и написал в ответ одно слово — «заткнись», сопроводив его эмодзи «петух».
После этого Коннор вновь написал, что организаторы боев должны встать перед ним на колени и умолять его вернуться. В противном случае, в октагон он не вернется. В ответ на это Хабиб скинул картинку, на которой он верхом на медведе гонится за убегающим ирландцем.
«Я убью всех твоих животных и сделаю из них пальто», — ответил Коннор.
Хабиб написал в ответ, что Коннор может купить пальто, но в октагоне у него нет шансов. В этом же твите он традиционно сравнил себя с медведем, а Макгрегора с петухом.
Война фанатов
Вскоре к полномасштабной интернет-бойне присоединились фанаты спортсменов и смешанных единоборств в целом.
Коннор стал бы самым легким соперником Хабиба. Вы видели, как россиянин выдерживал мощные удары в прошлом бою?
— пользователь Twitter Корнелиу Будуреску.
Кто-то говорит, что Коннору действительно нет смысла выходить на бой против Хабиба, но не потому что у ирландца нет шансов. «Конор в прошлом бою заработал 100 миллионов долларов! Хабиб лишь 300 тысяч!» — написал Stephen Jones. На это ему ответили, что фанаты Макгрегора просто любят деньги, а не смешанные единоборства.
Большая часть комментариев, конечно, носит шуточный характер. Так, Хабиба сравнили с основателем сети фастфуд ресторанов KFC, где подают преимущественно куриные блюда.
Есть и те, кто наглядно демонстрирует, чем закончится бой для ирландского бойца.
Один из мемов Хабиб даже опубликовал специально для Макгрегора. На картинке ирландец, увидев бой россиянина против Барбозы, отказывается от поединка и говорит, что потерял паспорт.
Некоторые считают, что эта перепалка — своебразное начало переговоров между бойцами, и как знать, возможно, вскоре россиянин поборется за титул чемпиона UFC в бою против самого раскрученного бойца современности.
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