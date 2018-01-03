«В октагоне медведь съест тебя»: Нурмагомедов и Макгрегор уничтожили друг друга в Twitter

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вернулся в октагон ‐ восьмиугольный ринг, где спортсмены дерутся почти без правил. В первом после длительного перерыва бою он не оставил шансов своему сопернику Эдсону Барбозе. Конечно, реакция на возвращение российского бойца в UFC не заставила себя долго ждать. Одним из первых бой прокомментировал чемпион — Коннор Макгрегор

«Медведь против петуха»

Противостояние Коннора и Хабиба длится уже не один год, но за пределы социальных сетей никогда не выходило. Бойцы много говорили, что готовы провести бой и выражали всяческую уверенность в собственной победе, однако всегда находился повод, чтобы эти двое не вышли на ринг.

На какое-то время время их противостояние поутихло — Хабиб долгое время не проводил бои из-за проблем со здоровьем, а Коннор заработал кучу денег в боксерском поединке против Флойда Мейуэзера и теперь не спешит вернуться в смешанные единоборства.

Этот дагестанец был собачьим дерьмом в бою. Смешанные единоборства полны грязных бомжей, которые напрашиваются, чтобы их вырубили. Заплатите мне достаточно, и король вернется Уверенная победа Хабиба после возвращения в UFC вынудила ирландца Макгрегора написать то, что он написал.

— Коннор Макгрегор.

Россиянин был лаконичен и написал в ответ одно слово — «заткнись», сопроводив его эмодзи «петух».

После этого Коннор вновь написал, что организаторы боев должны встать перед ним на колени и умолять его вернуться. В противном случае, в октагон он не вернется. В ответ на это Хабиб скинул картинку, на которой он верхом на медведе гонится за убегающим ирландцем.

«Я убью всех твоих животных и сделаю из них пальто», — ответил Коннор.

Хабиб написал в ответ, что Коннор может купить пальто, но в октагоне у него нет шансов. В этом же твите он традиционно сравнил себя с медведем, а Макгрегора с петухом.

Война фанатов

Коннор стал бы самым легким соперником Хабиба. Вы видели, как россиянин выдерживал мощные удары в прошлом бою? Вскоре к полномасштабной интернет-бойне присоединились фанаты спортсменов и смешанных единоборств в целом.

— пользователь Twitter Корнелиу Будуреску.

Кто-то говорит, что Коннору действительно нет смысла выходить на бой против Хабиба, но не потому что у ирландца нет шансов. «Конор в прошлом бою заработал 100 миллионов долларов! Хабиб лишь 300 тысяч!» — написал Stephen Jones. На это ему ответили, что фанаты Макгрегора просто любят деньги, а не смешанные единоборства.

Большая часть комментариев, конечно, носит шуточный характер. Так, Хабиба сравнили с основателем сети фастфуд ресторанов KFC, где подают преимущественно куриные блюда.

as I see it😂😂😂 pic.twitter.com/CwaKWHe7mt— Valera Kesaev (@Valera_Kes) 2 января 2018 г. Есть и те, кто наглядно демонстрирует, чем закончится бой для ирландского бойца.

Один из мемов Хабиб даже опубликовал специально для Макгрегора. На картинке ирландец, увидев бой россиянина против Барбозы, отказывается от поединка и говорит, что потерял паспорт.

Некоторые считают, что эта перепалка — своебразное начало переговоров между бойцами, и как знать, возможно, вскоре россиянин поборется за титул чемпиона UFC в бою против самого раскрученного бойца современности.