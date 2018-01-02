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Нурмагомедов и Макгрегор продолжили перепалку
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Нурмагомедов и Макгрегор продолжили перепалку в соцсетях 

RT на русском 2 января 2018
Фото: Reuters
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов в очередной раз ответил на сообщение чемпиона промоушена в лёгком весе Конора Макгрегора в социальных сетях.
Ирландец написал следующее: «Я зарежу твоих домашних питомцев и надену их шкуру на себя как шубу. Я надену это только один раз».
На что Нурмагомедов отреагировал таким образом: «Ты можешь купить их в магазине „Гуччи“. Однако в октагоне медведь съест тебя».
Нурмагомедов опубликовал мультик с участием Макгрегора
Ранее Нурмагомедов ответил на выпад Макгрегора в отношении его бойцовских навыков в бою с бразильцем Эдсоном Барбозой.
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