Нурмагомедов и Макгрегор продолжили перепалку в соцсетях

Ирландец написал следующее: «Я зарежу твоих домашних питомцев и надену их шкуру на себя как шубу. Я надену это только один раз». Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов в очередной раз ответил на сообщение чемпиона промоушена в лёгком весе Конора Макгрегора в социальных сетях.

На что Нурмагомедов отреагировал таким образом: «Ты можешь купить их в магазине „Гуччи“. Однако в октагоне медведь съест тебя».

Ранее Нурмагомедов ответил на выпад Макгрегора в отношении его бойцовских навыков в бою с бразильцем Эдсоном Барбозой.