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Нурмагомедов опубликовал мультик с участием Макгрегора
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Нурмагомедов опубликовал мультик с участием Макгрегора 

Lenta.ru 2 января 2018
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов опубликовал мультик с участием ирландского коллеги Конора Макгрегора. Видео появилось на странице россиянина в Instagram.
В мультике Нурмагомедов обвиняет подошедшего журналиста в подхалимстве. Затем появляется Макгрегор и говорит, что недавнее выступление Хабиба было хорошим, но этого недостаточно для боя с ним. «Я хочу видеть активность, хочу видеть постоянство, хочу видеть себя!» — сказал ирландец. В ответ россиянин намекает, что Макгрегор говорит о ерунде вместо разговора о борьбе, захватах и выносливости.
Нурмагомедов "заткнул" Макгрегора
После этого в кадре появляется глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт. Он начинает произносить фразу «Конор сказал мне, что хочет драться с Хабибом в России». Однако Макгрегор закрывает рот Уайту, не давая завершить предложение, действительно сказанное в прошлом году.
1 и 2 января Нурмагомедов и Макгрегор устроили переписку в социальных сетях, обменявшись оскорбительными выпадами в адрес друг друга.
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