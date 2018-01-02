Названа дата следующего поединка Штыркова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков проведет следующий поединок в феврале в России. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор RCC Boxing Promotion Алексей Титов.
"В феврале у Штыркова будет бой, смотрим соперника. Есть несколько вариантов, выбираем", — сказал Титов.
Штырков по прозвищу Уральский Халк за карьеру побеждал таких известных соперников, как бразилец Антонио Силва, американцы Джефф Монсон и Рикко Родригес, англичанин Филипп де Фрис, а также японец Сатоси Исии. Всего в его активе теперь 12 побед (девять досрочно) и ни одного поражения.