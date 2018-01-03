Нурмагомедов готов драться с Макгрегором бесплатно

Нурмагомедов заявил, что ему не нужны деньги за бой с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов , выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), готов провести бой с ирландцем Коннором Макгрегором бесплатно. Слова Нурмагомедова приводит портал TMZ.

"Сколько я хочу за бой с Макгрегором? — сказал Нурмагомедов. — Ноль, я хочу настоящего титульного боя, а не денег. Я дерусь для истории, поэтому я здесь". 31 декабря Нурмагомедов победил бразильца Эдсона Барбозу единогласным решением судей. Россиянин в этом бою заработал $160 тыс.

Нурмагомедов ранее неоднократно заявлял о заинтересованности в проведении боя с Макгрегором за титул чемпиона организации, однако руководство UFC не давало санкцию на поединок. В свою очередь Макгрегор сам изъявлял желание провести бой с Нурмагомедовым, называя при этом одним из возможных мест проведения предполагаемого боя Россию.

В активе россиянина 25 побед и ни одного поражения, Макгрегор провел в смешанных единоборствах 24 поединка, победив в 21 из них и потерпев поражение в трех.