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Нурмагомедов готов драться с Макгрегором бесплатно
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Нурмагомедов заявил, что ему не нужны деньги за бой с Макгрегором 

ТАСС 3 января 2018
Фото: AP Photo/Andre Penner
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), готов провести бой с ирландцем Коннором Макгрегором бесплатно. Слова Нурмагомедова приводит портал TMZ.
31 декабря Нурмагомедов победил бразильца Эдсона Барбозу единогласным решением судей. Россиянин в этом бою заработал $160 тыс.
"Сколько я хочу за бой с Макгрегором? — сказал Нурмагомедов. — Ноль, я хочу настоящего титульного боя, а не денег. Я дерусь для истории, поэтому я здесь".
Нурмагомедов ранее неоднократно заявлял о заинтересованности в проведении боя с Макгрегором за титул чемпиона организации, однако руководство UFC не давало санкцию на поединок. В свою очередь Макгрегор сам изъявлял желание провести бой с Нурмагомедовым, называя при этом одним из возможных мест проведения предполагаемого боя Россию.
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В активе россиянина 25 побед и ни одного поражения, Макгрегор провел в смешанных единоборствах 24 поединка, победив в 21 из них и потерпев поражение в трех.
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