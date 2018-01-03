Мышонок, Иуда, Киборг и павший Граф. Главные номинации года в ММА

Макгрегор в боксе, ругань братьев Емельяненко, возвращение Сен-Пьера, рекорд Джонсона, взлёт Волкова и всё лучшее в ММА в 2017-м.

Боец года

Лучший боец наилегчайшего веса Деметриус Джонсон раньше подвергался упрёкам за незрелищную манеру ведения боя, однако в минувшем году на фоне очередного допингового провала Джона Джонса он окончательно закрепился в роли лучшего бойца вне зависимости от веса. Одержав две яркие досрочные победы рычагом локтя, он завершил зачистку своего дивизиона и теперь может встретиться с Ти-Джеем Диллашоу, чемпионом в более тяжёлой весовой категории. Кроме того, побив Рэя Борга , Джонсон установил рекорд — 11 подряд защит чемпионского титула, побив результат Андерсона Силвы. Кроме того обе победы Могучего Мышонка были отмечены специальными премиями.

Бой года

Джастин Гейджи безусловно самоё яркое приобретение UFC в минувшем году. Бесстрашный нокаутёр, который прёт на соперника как будьдозер, сделал себе имя, став главной звездой WSOF. Уже в дебютном бою он закатил невероятное шоу в бою с Майклом Джонсоном , где сам находился пару раз на грани нокдауна, но всё таки сумел в валидольном втором раунде сломать своего визави. Однако уже в следующем бою повторить фокус с матёрым Эдди Альваресом у Гейджи не удалось. Хабиб Нурмагомедов может вздохнуть с облегчением, этот горячий проспект в титульной гонке его не обойдёт.

Нокаут года

Соперника Хабиба Нурмагомедова бразильца Эдсона Барбозу диванные эксперты, не видевшие его предыдущих боёв, уже успели оформить в записные мешки, после того, как он за три раунда был уничтожен Орлом. Однако предыдущий его бой с Бенейлом Дариушем, бойцом первой десятки, наглядно показал, насколько это опасный нокаутёр. Бразилец в невероятном прыжке ударом с колена наглухо выключил иранского проспекта, после чего включился в гонку за титулом.

Приём года

Ветеран UFC, а ныне бразильский гастролёр Диегу Брандау оставил в минувшем году о себе незабываемый след. В главном бою турнира в Дагестане он не только сделал апсет, поймав на рычаг локтя в воздухе местную звезду Мурада Мачаева , но и исполнил потрясающий по красоте приём, показав всю прелесть бразильского джиу-джитсу. Мачаев ещё не успел понять, что произошло, как постучал за считанные секунды. Следующий приезд Брандау в Дагестан на бой с Ахмедом Алиевым получился не менее резонансным, но это уже другая история.

Российский боец года — Александр Волков

Пока другие элитные тяжеловесы России Сергей Харитонов Виталий Минаков сражаются на внутренней арене и выгадывают лучшие контрактные условия, Александр Волков бьёт тех, кого ему дают в сильнейшей лиге мира. В минувшем году он сначала задал трёпку проверенному гейткиперу Рою Нельсону и окончательно списал его на берег, а затем уже в статусе элитного бойца выиграл битву гигантов у голландского Небоскрёба Стефана Струве. Теперь он по праву входит в десятку лучших тяжеловесов мира и ждёт по-настоящему большой бой в новом году.

Прорыв года — Франсис Нгану

Французский тяжеловес камерунского происхождения катком проехал по элите тяжёлого веса и стал официальным претендентом на титул со Стипе Миочичем. При этом огромный нокаутёр настолько впечатлил своей мощью, что более разносторонний чемпион Миочич открылся андердогом. В минувшем году Нгану в ярком стиле нокаутировал Андрея Орловского , а в декабре потушил свет перед Алистайром Оверимом невероятным по силе и амплитуде апперкотом. Ни один из последних четырёх соперников не продержался со Нгану и четырёх минут.

Женщина-боец года — Кристиана Жустину

Мне иногда жаль, что эту талантливую и трудолюбивую спортсменку и сильного бойца никто не любит. Ни фанаты, сравнивающие её с Вандерлеем Силвой, ни промоутеры, долгое время отказывавшие в праве выступать в своём дивизионе, ни даже судьи, отдавшие два раунда из пяти в титульном бою Холли Холм , хотя при всём желании американке можно было дать только раунд со скидкой за мужество. Так как Кристиана, Дочь проповедника не избивал никто и никогда, ни в клетке, ни в ринге, а потому этой победой Сайборг заслужила звание лучшей женщины-бойца в ММА.

Возвращение года — Жорж Сен-Пьер

Конечно, умом и логикой было понятно, что прежний Жорж Сен-Пьер не оставил бы камня на камне он Майкла Биспинга , которому посчастливилось завоевать пояс и даже его защитить. Однако история UFC знала массу случаев, когда легенды прошлого возвращались лишь для того, чтобы стать ритуальной жертвой героям настоящего: Кен Шемрок и Ройс Грейси, Мэтт Хьюз и Марк Коулмен возвращались в октагон лишь для того, чтобы быть мальчиками для биться. Исключением в 2006 году стал Рэнди Кутюр и вот сейчас Жорж Сен-Пьер, задушивший Биспинга и взявший пояс в среднем весе.

Поступок года — бой Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером

То, что ещё в начале прошлого года считалось троллингом и пиаром к концу весны обрело реальное очертание, а в августе материализовалось в бой года в боксе. Самый раскрученный боец ММА Конор Макгрегор дал бой величайшему боксёру современности Флойду Мейвезеру на его территории и при этом смотрелся очень достойно. Только дикие фанаты ММА могли полагать, что у ирландца есть осязаемые шансы на победу. Уже после четвёртого раунда Мейвезер снял все вопросы относительно исхода боя, а главной интригой оставалось лишь его окончание. В итоге измотанный Макгрегор сложил оружие в десятом раунде, когда уже не мог осознанно отвечать на атаки соперника.

Провал года — Майкл Биспинг

Экс-чемпион UFC в среднем весе не дрался год, после тяжёлой защиты пояса от Дэна Хендерсона , а затем за два месяца был дважды крепко избит. Сначала он проиграл титульный бой Сен-Пьеру и был задушен после нокдауна, затем через три недели вышел на поединок с Келвином Гастелумом и был нокаутирован в первом раунде. Очевидно, что звезда Биспинга пошла к закату и завершение карьеры Графа уже не за горами.

Сенсация года — Роуз Намаюнас

Перед боем с доминирующей чемпионкой в женском наилегчайшем весе Йоанной Енджейчик шансы Роуз Намаюнас на победу не превышали больше 10 процентов. Похоже, в свою неуязвимость уверовала и сама полька — уж очень самоуверенно она вела себя на предматчевых мероприятиях и без оснований оскорбляла соперницу. Когда же они столкнулись в клетке, Намаюнас сначала потрясла чемпионку, а затем жесточайшими ударами добила в партере, заставив стучать в знак сдачи. Енджейчик за свои заслуги по праву получила реванш, но вот делать хорошую мину и валить всё на случайность, когда все помнят, какой жалкий вид она имела на канвасе, всё же не стоит.

Скандал года — раздор между братьями Емельяненко

В последние годы Фёдор Емельяненко в интервью отказывался комментировать жизнь своего брата и признавал, что общается с ним исключительно через маму. Однако после выхода из мест не столь отдалённых и победы в первом бою в лиге «Ахмат» младший из братьев несколько раз прошёлся по Фёдору, его тренерам и окружению. С учётом конфликта Фёдора с самим этим клубом из-за детских боёв становится понятен и жёсткий и единственный ответ Фёдора брату, и меткое прозвище «Иуда», которым он Александра наградил.