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Россиянка Куницкая дебютирует в UFC
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Российская девушка-боец дебютирует в UFC 

Lenta.ru 4 января 2018
Фото: страница Яны Куницкой во «ВКонтакте»
Боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая подписала контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом ТАСС рассказала менеджер российской спортсменки Ризван Магомедов.
«Куницкая стала бойцом UFC, она дебютирует 24 февраля против Сары Макмэн», — заявил Магомедов. Спортсменка выступит на шоу UFC Fight Night в Орландо (США).
28-летняя Куницкая — чемпионка России по тайскому боксу и тхэквондо, многократная победительница международных соревнований. Карьеру в ММА она начала в 2009 году. За это время спортсменка провела 14 боев, в которых одержала 10 побед и потерпела три поражения, еще один результат поединка с ее участием был аннулирован. Куницкая была чемпионкой организаций Bushido и Invicta.
28-летняя американка Макмэн провела 15 поединков по правилам ММА, в которых одержала 11 победи и потерпела четыре поражения.
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