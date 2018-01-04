Россиянка Куницкая дебютирует в UFC

Российская девушка-боец дебютирует в UFC

Боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая подписала контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом ТАСС рассказала менеджер российской спортсменки Ризван Магомедов.

«Куницкая стала бойцом UFC, она дебютирует 24 февраля против Сары Макмэн», — заявил Магомедов. Спортсменка выступит на шоу UFC Fight Night в Орландо (США).

28-летняя Куницкая — чемпионка России по тайскому боксу и тхэквондо, многократная победительница международных соревнований. Карьеру в ММА она начала в 2009 году. За это время спортсменка провела 14 боев, в которых одержала 10 побед и потерпела три поражения, еще один результат поединка с ее участием был аннулирован. Куницкая была чемпионкой организаций Bushido и Invicta.

28-летняя американка Макмэн провела 15 поединков по правилам ММА, в которых одержала 11 победи и потерпела четыре поражения.