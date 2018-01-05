Немков проведет бой против Макгири в Bellator

Россиянин Вадим Немков 16 февраля проведет бой против Макгири в Bellator

"Бой пройдет 16 февраля, соперник — Лиам Макгири", — сказал Немков. Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немцов 16 февраля в США проведет поединок в организации Bellator против англичанина Лиама Макгири . Об этом россиянин сообщил ТАСС

Главным событием вечера 16 февраля в городе Анкасвилл (штат Коннектикут) станет бой между Мэттом Митрионом и Роем Нельсоном.

Поединок против Макгири станет вторым для Немкова в Bellator. В активе спортсмена восемь побед и два поражения в ММА. На счету Макгири 12 побед и два поражения.