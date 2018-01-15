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Нурмагомедов проведёт следующий бой в апреле
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Нурмагомедов проведёт следующий бой в апреле 2018 года 

Чемпионат.com 15 января 2018
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов подчеркнул, что проведёт свой следующий бой в апреле 2018 года. По словам Нурмагомедова, уже в феврале он отправится в США для подготовки к поединку. Имя следующего соперника Нурмагомедова пока не называется, однако, по сообщениям СМИ, им станет Тони Фергюсон, а сам поединок может стать титульным, поскольку Конор Макгрегор в ближайшем будущем, вероятно, будет лишён титула. «Уже чувствую себя хорошо, восстановился. Если у меня травм нет, нет операций, то мой вес всегда около 82 килограммов. Сейчас нужно тренироваться, две недели отдохнул, хватит. В феврале улетаем, в апреле уже бой», — цитирует Нурмагомедова RedFuryMMA.
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