Нурмагомедов проведёт следующий бой в апреле

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов подчеркнул, что проведёт свой следующий бой в апреле 2018 года. По словам Нурмагомедова, уже в феврале он отправится в США для подготовки к поединку. Имя следующего соперника Нурмагомедова пока не называется, однако, по сообщениям СМИ, им станет Тони Фергюсон, а сам поединок может стать титульным, поскольку Конор Макгрегор в ближайшем будущем, вероятно, будет лишён титула. «Уже чувствую себя хорошо, восстановился. Если у меня травм нет, нет операций, то мой вес всегда около 82 килограммов. Сейчас нужно тренироваться, две недели отдохнул, хватит. В феврале улетаем, в апреле уже бой», — цитирует Нурмагомедова RedFuryMMA.