Ещё
Воры обокрали девушку-бойца UFC и убили кота
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воры обокрали девушку-бойца UFC на $30 тысяч и убили кота 

Газета.Ru 12 января 2018
Фото: Фото: crazy-planet.ru
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джессика-Роуз Кларк лишилась домашнего питомца. Сообщает "Советский спорт" со ссылкой на твиттер спортсменки.
"Вегас. В мой дом пробрались воры. Они ударили моего кота и сломали ему ребра, его пришлось усыпить. Украли телевизоры, гитары, DVD, видео-игры, одежду. Это было как минимум три человека. Одна женщина с косичкой со светло-рыжими волосами и двое мужчин. У них был один белый седан и возможно серый грузовик.
Полиция уже начала расследование. Общая стоимость украденного превышает 30 тысяч долларов, скончался любимый питомец. Вещи не имеют значения, я просто хочу увидеть как их накажут за то, что они сделали с бедным Дуайтом", — сообщила Кларк.
Ранее сообщалось, что первое в истории шоу UFC на территории России может состояться 14 — 15 сентября в Москве.
Газета.Ru: последние новости
Нурмагомедов ожидает легкого поединка против Фергюсона Дагестанские бойцы ММА арестованы за вымогательство и разбой Нурмагомедов посоветовал Макгрегору закончить карьеру
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение