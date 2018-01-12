Воры обокрали девушку-бойца UFC и убили кота

Воры обокрали девушку-бойца UFC на $30 тысяч и убили кота

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"Вегас. В мой дом пробрались воры. Они ударили моего кота и сломали ему ребра, его пришлось усыпить. Украли телевизоры, гитары, DVD, видео-игры, одежду. Это было как минимум три человека. Одна женщина с косичкой со светло-рыжими волосами и двое мужчин. У них был один белый седан и возможно серый грузовик. Полиция уже начала расследование. Общая стоимость украденного превышает 30 тысяч долларов, скончался любимый питомец. Вещи не имеют значения, я просто хочу увидеть как их накажут за то, что они сделали с бедным Дуайтом", — сообщила Кларк. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джессика-Роуз Кларк лишилась домашнего питомца. Сообщает "Советский спорт" со ссылкой на твиттер спортсменки. Ранее сообщалось, что первое в истории шоу UFC на территории России может состояться 14 — 15 сентября в Москве.