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В UFC прокомментировали проведение турнира в РФ
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UFC ведет переговоры о турнире в России в 2018 году, но договоренность не достигнута 

ТАСС 13 января 2018
Фото: Reuters
Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ведет переговоры о проведении турнира в России в 2018 году, однако в настоящий момент договоренность не достигнута. Об этом ТАСС заявила директор по коммуникациям UFC Виктория Конлан.
"UFC продолжает продвигаться на российском рынке и активно работает над тем, чтобы организовать свое первое событие в России в 2018 году, — сказала Конлан. — В качестве стандартной операционной процедуры UFC бронирует даты на площадках по всему миру, чтобы постоянно развивать свой бренд на международном уровне и демонстрировать поклонникам боевых единоборств события мирового масштаба".
По данным ТАСС, UFC планирует провести шоу в сентябре в Москве. Однако в настоящий момент нет информации по конкретным датам и фамилиям бойцов, которые выступят на турнире в случае его проведения. Также руководство UFC пока не обращалось с конкретным предложением к главной российской звезде организации Хабибу Нурмагомедову.
Также потенциальные организаторы турнира не обращались в Союз ММА России (руководитель — Федор Емельяненко), который, согласно законодательству, уполномочен развивать данный вид спорта в стране.
UFC является крупнейшей организацией по проведению боев ММА. В промоушене выступает большое количество российских бойцов. В 2016 году организацию приобрела компания IMG за $4,2 млрд
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