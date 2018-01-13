В UFC прокомментировали проведение турнира в РФ

UFC ведет переговоры о турнире в России в 2018 году, но договоренность не достигнута

"UFC продолжает продвигаться на российском рынке и активно работает над тем, чтобы организовать свое первое событие в России в 2018 году, — сказала Конлан. — В качестве стандартной операционной процедуры UFC бронирует даты на площадках по всему миру, чтобы постоянно развивать свой бренд на международном уровне и демонстрировать поклонникам боевых единоборств события мирового масштаба". Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ведет переговоры о проведении турнира в России в 2018 году, однако в настоящий момент договоренность не достигнута. Об этом ТАСС заявила директор по коммуникациям UFC Виктория Конлан. По данным ТАСС, UFC планирует провести шоу в сентябре в Москве. Однако в настоящий момент нет информации по конкретным датам и фамилиям бойцов, которые выступят на турнире в случае его проведения. Также руководство UFC пока не обращалось с конкретным предложением к главной российской звезде организации Хабибу Нурмагомедову Также потенциальные организаторы турнира не обращались в Союз ММА России (руководитель — Федор Емельяненко ), который, согласно законодательству, уполномочен развивать данный вид спорта в стране. UFC является крупнейшей организацией по проведению боев ММА. В промоушене выступает большое количество российских бойцов. В 2016 году организацию приобрела компания IMG за $4,2 млрд