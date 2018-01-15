Девушка-боец UFC сломала руку о лоб соперницы

Ванзант сломала руку в 1-м раунде поединка с Джессикой Роуз Кларк

Боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант сломала руку в первом раунде поединка турнира UFC Fight Night 124 с Джессикой Роуз Кларк. По итогам боя Ванзант уступила единогласным решением судей. «Что ж… Я сломала руку в первом раунде. Я смогла завершить бой, но, как вы могли видеть, мне было очень сложно наносить удары правой рукой. Я вернусь лучше и сильнее, чем когда-либо раньше. Это всё — часть боёв. У бога другие планы на меня», — написала в своём «твиттере» Пейдж Ванзант.

Посмотреть фотографии можно в официальном «твиттере» спортсменки.