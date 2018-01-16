Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона за титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон проведут бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Поединок пройдет 7 апреля в Нью-Йорке. В нем будет разыгран пояс чемпиона UFC в легком весе, который сейчас принадлежит ирландцу Конору Макгрегору

15 января сообщалось, что ирландец будет лишен пояса, так как не проводил боев в UFC около двух лет. В своем первом поединке после возвращения он сможет претендовать на чемпионский титул.

Нурмагомедов и Фергюсон должны были встретиться в марте 2017 года, однако поединок не состоялся. За несколько часов до взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за потери памяти, вызванной процедурой сгонки веса.

В активе 29-летнего россиянина 25 побед в 25 боях по правилам смешанных единоборств. 33-летний Фергюсон потерпел три поражения при 23 победах.