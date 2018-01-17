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Джонс прошел проверку на полиграфе
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СМИ: бывший чемпион UFC Джонс прошел проверку на полиграфе 

Газета.Ru 17 января 2018
Фото: UFC
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе американец Джон Джонс прошел проверку на полиграфе. Об этом сообщает ТАСС.
По информации портала MMAjunkie, 30-летний боец был протестирован 7 декабря в американском городе Альбукерке, чтобы доказать свою невиновность в нарушении антидопинговых правил. Результаты тестирования не сообщаются.
Джонс сдал положительную допинг-пробу 28 июля перед титульным боем с Даниэлем Кормье. Бой завершился победой Джона нокаутом в третьем раунде, но позже руководство UFC изменило результат поединка, признав его "несостоявшимся".
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