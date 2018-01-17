СМИ: бывший чемпион UFC Джонс прошел проверку на полиграфе

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе американец Джон Джонс прошел проверку на полиграфе. Об этом сообщает ТАСС.

По информации портала MMAjunkie, 30-летний боец был протестирован 7 декабря в американском городе Альбукерке, чтобы доказать свою невиновность в нарушении антидопинговых правил. Результаты тестирования не сообщаются.