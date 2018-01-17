Издевательский ролик Нурмагомедова набрал 1 млн просмотров

Издевательский ролик Нурмагомедова о Макгрегоре за сутки набрал миллион просмотров

Шуточный ролик о бывшем чемпионе UFC Коноре Макгрегоре , размещенный Хабибом Нурмагомедовым в его Инстаграме, за сутки набрал более 1 миллиона просмотров. На видео раскрывается "причина" отказа ирландца от поединка с россиянином.

Ожидается, что 7 апреля Нурмагомедов поборется с американцем Тони Фергюсоном за вакантный титул.

Диалог между "президентом UFC Даной Уайтом" и "Конором Макгрегором":

Конор, выскочи на минуту. Поговорить надо. — Н-не выскочу. — Че ты как пацан маленький?! Выскочи, поговорим!— Не могу. Там… Матушка не пускает меня. — Э, ты мужчина?! Один на один биться будешь? Вот с ним (указывает на Нурмагомедова. - Прим. "СЭ"). — С ним, что ли?— Нет, я с ним долбиться не буду. Он же старше меня.