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Издевательский ролик Нурмагомедова набрал 1 млн просмотров
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Издевательский ролик Нурмагомедова о Макгрегоре за сутки набрал миллион просмотров 

Спорт-Экспресс 17 января 2018
Фото: Instagram
Шуточный ролик о бывшем чемпионе UFC Коноре Макгрегоре, размещенный Хабибом Нурмагомедовым в его Инстаграме, за сутки набрал более 1 миллиона просмотров. На видео раскрывается "причина" отказа ирландца от поединка с россиянином.
Ожидается, что 7 апреля Нурмагомедов поборется с американцем Тони Фергюсоном за вакантный титул.
Диалог между "президентом UFC Даной Уайтом" и "Конором Макгрегором":
Конор, выскочи на минуту. Поговорить надо. — Н-не выскочу. — Че ты как пацан маленький?! Выскочи, поговорим!— Не могу. Там… Матушка не пускает меня. — Э, ты мужчина?! Один на один биться будешь? Вот с ним (указывает на Нурмагомедова. - Прим. "СЭ"). — С ним, что ли?— Нет, я с ним долбиться не буду. Он же старше меня.
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