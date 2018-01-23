Емельяненко отказался думать о миллионах

«Я не стою 100 млн долларов». Федор Емельяненко пообщался с журналистами в США

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко продолжает подготовку к четвертьфиналу Гран-при Bellator в тяжелом весе против американца Фрэнка Мира. Накануне он стал гостем турнира Bellator 192, где ответил на вопросы журналистов. «Советский спорт» публикует самые интересные ответы Последнего императора.

Напоминаем, что бой Емельяненко — Мир состоится 28 апреля. Победитель этого противостояния сразится с американцем Челом Сонненом, который единогласным решением судей победил соотечественника Квинтона Джексона.

"МНЕ НРАВИТСЯ ФОРМАТ «ГРАН-ПРИ»

— Вы звезда в своей стране. В недавнем времени на одном турнире в России дрались дети. Вы сделали замечания организаторам. Это помогло решить проблему? — Эту проблему нужно решать законодательно. Есть правила вида спорта, ограничение в возрасте. Поэтому я и выразил свое недовольство, возглавляя Союз ММА России. Это, конечно, помогло.

— Вы достигли высот в ММА. Что вас дальше мотивирует выступать? — Я получаю удовольствие от этого.

— В Bellator проходит Гран-при тяжеловесов. Участники дерутся по олимпийской системе. Что вас привлекает в этом формате? — Отбираются лучшие бойцы. Олимпийская система всегда привлекала внимание зрителей и бойцов.

— Кто из восьмерки бойцов имеет преимущество? — На любое преимущество можно смотреть как и на недостаток. Бойцам, которые полегче, не хватает мощи. Но с другой стороны увеличивается скорость. Все зависит от того, как спортсмены будут использовать свои лучшие стороны.

— Что ты можешь сказать о своем противостоянии с Фрэнком Миром ? — Фрэнк замечательный боец. Один из лучших. Бывший чемпион UFC. Он побеждал топовых бойцов. Очень рад, что мне достался топовый соперник.

— Что тебе нравится в сопернике? — Он очень хороший грэпплер и в стойке может побиться. Не пасует даже с хорошими ударниками.

— Вам было бы приятнее побить Чела Соннена, а не Фрэнка Мира? — Все будет видно в будущем.

— Есть в этом турнире боец, с которым бы ты хотел сразиться? — Сейчас это Фрэнк Мир.

— Есть ли интерес к матчу реваншу с Мэттом Митрионом? — Конечно, мне интересно. Бой, который у нас состоялся в 2017 году еще не поставил все точки. Если все будет хорошо, мы вновь встретимся в «клетке».

— Что можешь сказать о таких бойцах, как Конор Макгрегор , которые зарабатывают колоссальные деньги и не защищают титулы? — Это должно быть прописано в контракте. Промоушен должен был это предусмотреть. Деньги — это не самое главное в жизни. Главное то, кем ты будешь, останешься ли человеком при больших деньгах? Конор не хочет защищать титул? Мне это чувство незнакомо. Если я даю слово, заключаю контракт, то должен его отработать.

— Если бы вам было 28 лет и вы заработали 100 миллионов евро, дальше бы продолжили выступать? — Я в свои 28 лет зарабатывал столько… Я не стою 100 миллионов долларов. Зачем мне думать о том, чего нет и не могло быть? Те деньги, которые я зарабатываю, слава Богу, зарабатываю только честным трудом.

— Какой совет можешь дать молодым бойцам? — Главное, чтобы желания подкреплялись действиями. Чтобы шли к своей цели с большим трудолюбием. И всегда нужно оставаться людьми.

— Как бы прошел ваш бой против чемпиона UFC Стипе Миочича во времена Pride? — Я не отношусь к тем людям, которые загадывают. Только в реальном бою можно посмотреть. Мне сейчас уже 42-й год идет. Скажем так, чувствую я себя хорошо. Но мне уже не 28 лет и гадать я бы не хотел.