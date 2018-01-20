Нурмагомедов прилетит в США для подготовки к бою с Фергюсоном

Нурмагомедов в феврале прилетит в США для подготовки к бою с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прилетит в США в феврале для подготовки к поединку против американца Тони Фергюсона за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

"Хабиб начнет подготовку в Дагестане, а в середине февраля прилетит в зал АКАБ (США, Сан-Хосе — прим. ТАСС)", — сказал Магомедов. Поединок Нурмагомедов — Фергюсон пройдет 7 апреля в Нью-Йорке, на кону будет стоять титул UFC в легком весе.

Россиянин должен был провести поединок с Фергюсоном 5 марта 2017 года, однако за несколько часов до официального взвешивания был госпитализирован из-за ускоренной процедуры сгонки веса. Бой 7 апреля станет для российского спортсмена первым титульным поединком в UFC.