Нельсон и Тилл встретятся в основном карде UFC Fight Night 127

Гуннар Нельсон и Даррен Тилл встретятся в основном карде UFC Fight Night 127

Гуннар Нельсон и Даррен Тилл встретятся в поединке на турнире UFC Fight Night 127 в Лондоне, сообщил в своём «твиттере» тренер Нельсона Джон Кавана. Стоит отметить, что бойцы договорились о поединке ещё в ноябре 2017 года, однако от слов к делу было принято решение перейти только после Нового года.

«Итак, UFC предложили Гуннару Нельсону и Даррену Тиллу бой в главном карде турнира в Лондоне. Мы достигли договорённости, так что надеемся услышать подтверждение от организации. Как вам такой матч? Мне напоминает бой Нельсона против Брендона Тэтча, но я думаю, что Тилл станет ещё более сложной задачей. Поживём — увидим», — написал Кавана.