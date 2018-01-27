Нурмагомедов захотел «разрушить все» в Макгрегоре 

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к ирландскому коллеге Конору Макгрегору.
"Когда он говорит, что вырубит кого-то, а потом выходит и вырубает — это добавляет ему какую-то популярность.
Пиар-машина в UFC очень сильная, он умеет хорошо себя преподносить и разговаривать", — цитирует Нурмагомедова "Спорт-Экспресс".
Однако россиянин не нравятся оскорбления ирландца в адрес других спортсменов.
"Все, что я вижу в нем, хочу разрушить", — добавил российский боец.
Ранее Нурмагомедов заявил о желании заставить Макгрегора быть скромным.