Ещё
Нурмагомедов захотел «разрушить все» в Макгрегоре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нурмагомедов захотел «разрушить все» в Макгрегоре 

Газета.Ru 27 января 2018
Фото: AP Photo/Reinhold Matay
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к ирландскому коллеге Конору Макгрегору.
"Когда он говорит, что вырубит кого-то, а потом выходит и вырубает — это добавляет ему какую-то популярность.
Пиар-машина в UFC очень сильная, он умеет хорошо себя преподносить и разговаривать", — цитирует Нурмагомедова "Спорт-Экспресс".
Однако россиянин не нравятся оскорбления ирландца в адрес других спортсменов.
"Все, что я вижу в нем, хочу разрушить", — добавил российский боец.
Ранее Нурмагомедов заявил о желании заставить Макгрегора быть скромным.
Газета.Ru: последние новости
Нурмагомедов ожидает легкого поединка против Фергюсона Дагестанские бойцы ММА арестованы за вымогательство и разбой Нурмагомедов посоветовал Макгрегору закончить карьеру
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение