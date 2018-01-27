Кормье и Миочич поборются за титул чемпиона UFC

Кормье и Миочич проведут бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе 7 июля

Бойцы смешанного стиля американцы Даниэль Кормье Стипе Миочич проведут поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе 7 июля в Лас-Вегасе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Поединок 35-летнего Миочича, который является действующим обладателем пояса, и 38-летнего Кормье (чемпион UFC в полутяжелом весе) пройдет на "Ти-Мобайл Арене" в рамках турнира UFC 226. Кроме того, оба бойца станут тренерами в ходе реалити-шоу организации Ultimate Fighter, после съемок которого и будет организован их бой.

Кормье уже выступал в тяжелом дивизионе с 2009 по 2013 год, проведя 13 поединков (все завершились— победами американца). В UFC боец провел в тяжелом весе два боя против соотечественников Фрэнка Мира и Роя Нельсона, одержав победы единогласным решением судей. Позднее Кормье принял решение перейти в полутяжелый вес.

Кормье на прошлой неделе провел свой первый поединок (выиграл у швейцарца Волкана Оздемира на турнире UFC 220 в Бостоне) после поражения от соотечественника Джона Джонса в июле 2017 года. Тогда Кормье проиграл техническим нокаутом и не сумел защитить свой титул, однако позднее в допинг— пробе Джонса были найдены следы запрещенного вещества, из— за чего он был лишен пояса, а бой был признан несостоявшимся. В итоге титул был возвращен Кормье, который владеет им с 2015 года.

Карьеры спортсменов

Победа над Оздемиром стала для Кормье 21-й в смешанных единоборствах. Он начал спортивную карьеру в качестве борца вольного стиля, в составе сборной США Кормье принял участие в Олимпийских играх и чемпионате мира. На Играх-2004 в Афинах он уступил в поединке за третье место в весовой категории до 96 кг, в 2007 году американец стал бронзовым призером чемпионата мира в Баку.

Миочич на UFC 220 единогласным решением судей победил француза Франсиса Нганну и защитил титул чемпиона организации в тяжелом весе в рекордный третий раз подряд, до этого он победил бразильца Жуниора дос Сантоса техническим нокаутом 13 мая прошлого года, а также голландца Алистара Оверима 10 сентября 2016-го (нокаут). Таким образом, американец стал рекордсменом UFC по данному показателю, ранее никому не удавалось провести более двух защит чемпионского титула в тяжелом весе подряд.

Миочич одержал 18 побед в смешанных единоборствах (14 — досрочно) при двух поражениях, его победная серия составляет шесть боев. В последний раз он проигрывал 13 декабря 2014 года в поединке с дос Сантосом.