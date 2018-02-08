Макгрегор рассказал о переговорах по поводу следующего боя

UFC 222: бой Холлоуэй — Эдгар отменён

Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй отказался от поединка против Фрэнки Эдгара. Этот бой должен был возглавить турнир UFC 222, который состоится в Лас-Вегасе (Невада) 3 марта этого года. Встреча между Холлоуэем и Эдгаром должна была состояться 2 декабря на турнире UFC 218 в Детройте (Мичиган), однако из-за травмы последнего её проведение стало невозможным. Тогда вместо Эдгара в октагон с чемпионом вышел Жозе Алду, который уступил Холлоуэю во второй раз кряду.

На сей раз бой отменили из-за травмы Холлоуэя, который повредил ногу во время подготовки к встрече и снялся с поединка.