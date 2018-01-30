Глава российского ММА обвинил Мутко в продаже страны

Глава российского ММА назвал Мутко продавшим страну преступником

"Мою федерацию регистрируют в Минспорта только сейчас, поскольку мы входим в IMMAF, как и еще сотни стран. Я прислушивался к их мнению. Они советовали не регистрироваться в преступной организации — Минспорта при Мутко. Он ведь продажный преступник, который продал страну. Очень непопулярен на Западе. Сейчас ушел — спокойно зарегистрируюсь. Документы уже готовы, о дате договорился. А ко мне все лезут с вопросами.

Что значит продал? А как называется ситуация, когда страна посылает людей на Олимпиаду с белым флагом? Понятно, что ему дали команду выиграть в Сочи. Он и выиграл всеми способами. Но я против такого. Я стероиды никогда не употреблял. Что касается официальной позиции России, что допинга не было, то верьте, во что хотите. Я знаю, что у нас это было, есть и будет", — сказал Тактаров.

Также глава российской федерации ММА заявил о масштабе применения допинга российскими спортсменами.

"В Сочи он все топорно сделал. Никто ведь не против стероидов. Максимум наказали бы конкретных спортсменов. Но тут признали, что существовала целая государственная программа.

Потому что употребляли так, что мама не горюй. Вернули в спорт возрастных ребят, которые уже закончили. Сделали в стене дырку — подменивали мочу.

Но Владимира Путина я понимаю — у него есть человек, который выполнит любой приказ. Другое дело, что сделает тупо, позорит всю страну. Зато преданный человек, доводит дело до конца. Я бы тоже его в обиду не дал. Но и не поставил бы больше никуда", — добавил Тактаров.