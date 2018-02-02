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Допинг-проба экс-чемпиона UFC Силвы оказалась положительной
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СМИ: допинг-проба бывшего чемпиона UFC Силвы дала положительный результат 

ТАСС 2 февраля 2018
Фото: AP Photo/John Locher
Бразильский боец смешанного стиля Андерсон Силва, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), во второй раз попался на употреблении допинга. Об этом сообщает MMAjunkie.
Допинг-проба бразильца дала положительный результат на метилтестостерон и неназванный диуретик.
42-летнему Силве грозит минимум четыре года дисквалификации за повторное нарушение антидопинговых правил. В первый раз бразильский боец попался на допинге после боя с Кевином Гастелумом на турнире UFC в ноябре 2015 года.
Силва — один из лучших бойцов UFC в средней/полутяжелой весовых категориях, суммарно в смешанных единоборствах он провел 42 поединка, победив в 34 из них (28 — досрочно) и потерпев восемь поражений. В 2006 году он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе в поединке с американцем Ричем Франклином и владел им вплоть до 2013 года, проведя 10 успешных защит своего пояса, что является рекордом организации.
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