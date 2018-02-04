Шевченко победила бразильянку Качоэйру на турнире UFC

Представительница Перу Валентина Шевченко одержала победу удушающим приемом над бразильянкой Присциллой Качоэйрой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 125, который проходил в бразильском Белене.

29-летняя Шевченко завершила поединок во втором раунде.

Уроженка Киргизии провела первый поединок с 10 сентября 2017 года. Тогда она проиграла бразильянке Аманде Нуньес в бою за титул чемпионки UFC в легчайшем весе.

В активе Шевченко стало 15 побед при трех поражениях. Качойэра потерпела первое поражение в карьере, также в ее активе восемь побед.