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Россиянка дебютирует в UFC чемпионским боем
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Россиянка дебютирует в UFC чемпионским боем 

Lenta.ru 8 февраля 2018
Фото: Кадр: ACB League / YouTube
Россиянка Яна Куницкая проведет дебютный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) против действующей чемпионки организации бразильянки Крис Киборг Жустину. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте чемпионата.
Поединок состоится 3 марта в рамках турнира UFC 222. Изначально дебют россиянки в чемпионате должен был состояться 24 февраля в Орландо против Сапы Макман. Руководство промоутерской компании не объявило, по какой причине спортсменка не выступит на турнире.
28-летняя Куницкая — чемпионка России по тайскому боксу и тхэквондо, многократная победительница международных соревнований. Карьеру в ММА она начала в 2009 году. За это время спортсменка провела 14 боев, в которых одержала 10 побед и потерпела три поражения, еще один результат поединка с ее участием был аннулирован. Куницкая была чемпионкой организаций Bushido и Invicta.
Киборг в декабре защитила титул в наилегчайшем весе, победив единогласным решением судей Холли Холм. На счету бразильянки 19 побед на профессиональном ринге (16 досрочно) и 1 поражение.
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