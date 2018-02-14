Волков: Харитонову в бою с Белтраном опасаться особо нечего

«Харитонов — мощный боец с сильным ударом. К тому же он намного тяжелее Белтрана. Если первый раунд американец выстоит, то у него есть шанс продержаться все три. Я считаю, что Сергею в этом бою опасаться особо нечего. Мой прогноз, что победит Харитонов нокаутом в первом раунде. Желаю Сергею главного — подойти к этому бою без травм. То, что он проводит свой лагерь в солнечном Таиланде — очень хорошо, мало будет шансов простудиться, а значит он будет в отличной форме», — отметил Волков.

25 февраля Сергей Харитонов проведет бой в Екатеринбурге против американца Джоуи Белтрана. Бельтран известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Bellator, KOTC, Strikeforce. Бой станет главным событием турнира RCC 1 — Russian Cagefighting Championship.