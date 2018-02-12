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Тухугов и Магомедов вернутся в UFC в сентябре после дисквалификации за допинг
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Тухугов и Магомедов вернутся в UFC в сентябре после дисквалификации за допинг 

ТАСС 12 февраля 2018
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российские бойцы ММА Зубайра Тухугов и Руслан Магомедов проведут бои в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в сентябре после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменов Ризван Магомедов.
"Тухугов и Магомедов вернутся в сентябре этого года", — сказал Магомедов.
Бойцы приостановили выступления в UFC после того, как в их допинг-пробах были обнаружены запрещенные препараты. Как позднее сообщил ТАСС Магомедов, в пробах был обнаружен остарин.
В активе Тухугова 18 побед и четыре поражения в ММА. Последний бой он провел в мае 2016 года.
На счету Магомедова 14 побед и одно поражение, последний поединок провел в октябре 2015 года.
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