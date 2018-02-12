Намаюнас: нанесу удар по лицу, схвачу сзади и задушу Енджейчик

Чемпионка UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас сделала прогноз на поединок с Йоанной Енджейчик на турнире UFC 223 7 апреля.

«Нокаут Енджейчик обеспечил мой бокс. Нанести джеб и заставить соперника сосредоточиться на нём. Она думала, что это джеб, но это был левый хук. Надеюсь, что она поработает над собой и будет в лучшей форме во время реванша. Надеюсь, обойдётся без оправданий вроде неудачной сгонки веса. Наш поединок должен стать ярчайшим событием в истории женского ММА. Мой прогноз? Я нанесу удар по лицу, захвачу её сзади и задушу», — приводит слова Намаюнас FloCombat.