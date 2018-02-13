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Финкельштейн рассказал, почему Фёдор Емельяненко не перешёл в UFC
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Финкельштейн рассказал, почему Фёдор Емельяненко не перешёл в UFC 

Vringe.com 13 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн в интервью Sports.ru рассказал о том, почему российский тяжеловес Фёдор Емельяненко (36-5) так и не выступил в UFC. Напомним, что сейчас 41-летний «Последний Император» выступает в Bellator и в конце апреля проведёт четвертьфинальный бой Гран-при в тяжёлом весе против экс-чемпиона UFC из США Фрэнка Мира (18-11).
«Он был не против подписать контракт, но UFC — жёсткая по всех отношениях организация. Она выдвинула пункт, по которому ему не разрешали выступать в самбо. Мы не согласились. Как так: Фёдор — лицо самбо. Он сам удивлялся: «Почему я не могу? Это мой родной вид спорта. Какое отношение самбо имеет к ММА?» Никто не шёл навстречу, и переговоры закончились. Хотя, если бы UFC хотела, Емельяненко был бы у них», — отметил Финкельштейн.
«До сих пор не понимаю, в чём смысл. Почему не разрешили раз в год выступить? Но это сейчас их политика изменилась. Раньше доходило до того, что нельзя ходить в чужие промоушены. Чуть ли не все имидж-права передать, сидеть и бояться слово сказать. Только у нас имелась куча других предложений. Если бы не они, может, и на это согласились бы».
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