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Тренер Нурмагомедова: Хабиб сокрушит Фергюсона
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Тренер Нурмагомедова: Хабиб сокрушит Фергюсона 

Чемпионат.com 14 февраля 2018
Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что его подопечный находится в своей лучшей форме за всю карьеру перед грядущим поединком с Тони Фергюсоном.
«Всё отлично, Хабиб в лучшей своей физической и психологической форме за всю карьеру. Ждите, что Нурмагомедов сокрушит Тони. Но Фергюсон будет сражаться — он отличный человек и серьёзный боец, у которого 10 побед подряд. Недооценивать соперника мы не можем», — заявил Мендес Submission Radio.
Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 7 апреля на турнире UFC 223 в Нью-Йорке.
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