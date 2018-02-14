Тренер Нурмагомедова: Хабиб сокрушит Фергюсона

Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что его подопечный находится в своей лучшей форме за всю карьеру перед грядущим поединком с Тони Фергюсоном

«Всё отлично, Хабиб в лучшей своей физической и психологической форме за всю карьеру. Ждите, что Нурмагомедов сокрушит Тони. Но Фергюсон будет сражаться — он отличный человек и серьёзный боец, у которого 10 побед подряд. Недооценивать соперника мы не можем», — заявил Мендес Submission Radio.

Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 7 апреля на турнире UFC 223 в Нью-Йорке.