Кертис Блейдс: Если UFC не будет платить мне больше, то уйду в Bellator

Перспективный американский боец смешанного стиля 26-летний Кертис Блейдс , который на минувших выходных единогласным решением судей победил новозеландца Марка Ханта , собирается поставить ультиматум руководству сильнейшей лиге мира UFC.

Блейдс считает, что настало время пересмотреть его контракт. Кертис хочет получать также, как француз Фрэнсис Нганноу, который совсем недавно в чемпионском поединке проиграл обладателю пояса Стипе Миочичу

Кертис уверяет, что если ему не повысят гонорары, то он подпишет контракт с другой организацией. Скорее всего, он говорит о лиге Bellator, глава которой Скотт Кокер может платить перспективному тяжеловесу хорошие деньги.

Хабиб встретился с Роналду, а Сафаров проиграл в UFC. Неделя ММА — Фрэнсис Нганноу из Франции. Да, у него огромные мускулы. Выглядит он физически очень хорошо. Да что говорить, он просто в потрясающей форме. У него яркий стиль, он, возможно, будущее ММА. Он очень быстро добрался до титульного поединка. Неудивительно, что он уже звезда UFC. Но я чем отличаюсь от него? Да, у меня нет кубиков на животе, в поединке я аккуратно дерусь, не иду в «рубку», как это делает Фрэнсис. А еще я американец, и таких бойцов в UFC большинство. А Нганноу — иностранец, француз, экзотика какая-то.

Не буду скрывать, что я хочу получать большие деньги. Хочу зарабатывать также, как и Нганноу. Не люблю считать чужие деньги, Фрэнсис их заслужил. Пока не собираюсь что-то кардинально менять, мне всего 26 лет. Вся моя карьера еще впереди. Но точно знаю, что могу зарабатывать намного больше.

Если руководство UFC не задумается над тем, чтобы увеличить мои гонорары, то я могу задуматься о смене промоушена. Bellator, предлагает хорошие деньги. Бойцы этой организации никогда не бедствовали. Bellator, конечно, не дотягивает до уровня UFC. Но бойцов там ценят больше.

Я дерусь только из-за денег. Не скрываю этого. Если бы за ММА не давали денег, я бы никогда не выходил в «клетку». Я не из тех людей, которые готовы распускать кулаки в драках.

Напомним, что за свою карьеру в ММА Кертис Блейдс провел 11 поединков, в которых одержал девять побед, потерпел одно поражение. Еще один бой носит статус «несостоявшийся» (против Адама Милстида).