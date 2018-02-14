Артём Лобов против Касереса в андеркарде Нурмагомедов–Фергюсон — СМИ

31-летний российский полулегковес Артём Лобов (13-14-1) следующий поединок проведёт 7 апреля в рамках турнира UFC 223, главным событием которого станет бой за титул «временного» чемпиона промоушена в лёгкой категории между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

По неподтверждённой информации сразу нескольких источников, соперником Лобова станет 29-летний американец Алекс Касерес (13-11).

На данный момент на счету Артёма шесть поединков и только две победы. Два крайних боя, оба в 2017 году, он проиграл по очкам — Кабу Суонсону и Андре Фили.

Касерес выступает в UFC с марта 2011 года и провёл в промоушене 18 поединков. У него три поражения в четырёх последних выступлениях.

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