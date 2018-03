Кадры дня: Хабиб Нурмагомедов и Криштиану Роналду познакомились наяву

Один из лучших футболистов современности португалец Криштиану Роналду и топовый боец лёгкого дивизиона UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов , ранее общавшиеся только в соцсетях, познакомились наяву, встретившись в Мадриде, куда Хабиб заехал по дороге в тренировочный лагерь.

Нурмагомедов подарил Роналду папаху, а взамен получил футболку, в которой Криштиану накануне оформил очередной хет-трик в матче испанской Примеры, и мяч.

Great to see you champ. G. O. A. T. @cristiano Congratulations on your beautiful performance yesterday night. Вчера по приглашению королевского клуба @realmadrid посетил их матч. После игры увидился с одним из величайших футболистов за всю историю футбола @cristiano Для меня это было очень эмоционально, так как я являюсь большим любителем игры Португальца и самой команды #РеалМадрид

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Фев 11, 2018 в 2:33 PST Напомним, что 7 апреля Нурмагомедов проведёт поединок против временного чемпиона UFC американца Тони Фергюсона (23-3). Этот бой станет главным событием турнира UFC 223 в Лас-Вегасе (США).

Nice to see you bro.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Фев 11, 2018 в 2:48 PST Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.