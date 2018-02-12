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Кадры дня: Хабиб Нурмагомедов и Криштиану Роналду познакомились наяву
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Кадры дня: Хабиб Нурмагомедов и Криштиану Роналду познакомились наяву 

Vringe.com 12 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Один из лучших футболистов современности португалец Криштиану Роналду и топовый боец лёгкого дивизиона UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов, ранее общавшиеся только в соцсетях, познакомились наяву, встретившись в Мадриде, куда Хабиб заехал по дороге в тренировочный лагерь.
Нурмагомедов подарил Роналду папаху, а взамен получил футболку, в которой Криштиану накануне оформил очередной хет-трик в матче испанской Примеры, и мяч.
Great to see you champ. G. O. A. T. @cristiano Congratulations on your beautiful performance yesterday night. Вчера по приглашению королевского клуба @realmadrid посетил их матч. После игры увидился с одним из величайших футболистов за всю историю футбола @cristiano Для меня это было очень эмоционально, так как я являюсь большим любителем игры Португальца и самой команды #РеалМадрид
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)
Фев 11, 2018 в 2:33 PST  Напомним, что 7 апреля Нурмагомедов проведёт поединок против временного чемпиона UFC американца Тони Фергюсона (23-3). Этот бой станет главным событием турнира UFC 223 в Лас-Вегасе (США).
Nice to see you bro.
Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)
Фев 11, 2018 в 2:48 PST  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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