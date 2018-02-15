Багаутинов вернется в октагон 2 марта

Как сообщает Valetudo, встреча пройдет в рамках FIGHT NIGHTS GLOBAL 84, который пройдет 2 марта в Братиславе (Словакия).

Отметим, что турнир возглавит титульный бой чемпиона FN в бантамвейте Томаша Дека против претендента Шарамазана Чупанова.