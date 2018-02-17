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Сайборг — явный фаворит в поединке против Куницкой, по мнению букмекеров
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Сайборг — явный фаворит в поединке против Куницкой, по мнению букмекеров 

Советский спорт 17 февраля 2018
Фото: SovSport.Ru
Чемпионка UFC в полулегкой весовой категории бразильянка Кристиан «Сайборг» Жустино является неоспоримой фавориткой в поединке против претендентки из России Яны Куницкой.
Букмекеры дают минимальные коэффициенты на победу бразильянки: от 1,03 до 1,07. Победа Куницкой оценивается коэффициентом 6,7.
Напомним, что поединок состоится 4 марта в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 222. Бой станет главным событием бойцовского шоу.
Куницкая за свою карьеру в ММА одержала 10 побед и потерпела три поражения. Жустино одержала 19 побед при одном поражении.
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