Сайборг — явный фаворит в поединке против Куницкой, по мнению букмекеров

Чемпионка UFC в полулегкой весовой категории бразильянка Кристиан «Сайборг» Жустино является неоспоримой фавориткой в поединке против претендентки из России Яны Куницкой

Букмекеры дают минимальные коэффициенты на победу бразильянки: от 1,03 до 1,07. Победа Куницкой оценивается коэффициентом 6,7.

Напомним, что поединок состоится 4 марта в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 222. Бой станет главным событием бойцовского шоу.

Куницкая за свою карьеру в ММА одержала 10 побед и потерпела три поражения. Жустино одержала 19 побед при одном поражении.