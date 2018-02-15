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Боец MMA сразится с трансгендером
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Боец MMA сразится с трансгендером 

Lenta.ru 15 февраля 2018
Фото: sandribas de campos / YouTube
В бразильском Манаусе состоится поединок между бойцом смешанного стиля (ММА) Раильсоном Пайшау и женщиной-трансгендером Анн Вериату. Об этом сообщает mmafighting.com.
21-летняя Вериату занимается джиу-джитсу с семи лет, являясь обладателем коричневого пояса. Спортсменка неоднократно одерживала победы против мужчин в соревнованиях по джиу-джитсу.
«Наверняка его товарищи по команде и друзья будут считать его обязанным победить, окажут на него давление. Так было на протяжении моей карьеры в джиу-джитсу, не думаю, что в MMA что-то поменяется», — прокомментировала предстоящий бой Вериату.
Бой Пайшау и Вериату заявлен как противостояние в суперлегком весе. Это будет первый в истории MMA бой мужчины против женщины-трансгендера.
В январе боец UFC Пауло Коста вызывал на поединок транссексуала Фэллона Фокса, до этого проводившего бои исключительно против женщин.
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