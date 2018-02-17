Амир Хан не верит, что Мэйуэзер решится драться в клетке

Британский экс-чемпион мира в суперлёгком весе Амир Хан , неоднократно пытавшийся выманить Флойда Мэйуэзера-младшего на боксёрский поединок, высказал большие сомнения в перспективах американца на поприще смешанных единоборств.

Напомним, что с началом 2018 года слухи о дебюте Мэйуэзера в ММА-клетке разгорелись с новой силой, однако Хан не верит, что вся эта шумиха перерастёт во что-нибудь предметное.

«Сомневаюсь, что Мэйуэзер когда-либо выйдет в клетку, — делится Амир соображениями со Sky Sports. — ММА — очень сложный спорт, требующий большой физической силы и (умения) переводить бой в партер. Не думаю, что у боксёра хватит навыков, чтобы драться с бойцом ММА в клетке. Это будет реально очень сложно».

«Я читал высказывания Мэйуэзера и видел ролики с картинками, которые он выкладывает в Сеть, но это не меняет моего мнения. Не вижу его в клетке против бойца ММА — и всё тут», — разводит руками британец.

Смотрите также: Мэйуэзер бьёт Макгрегора локтем в окровавленное лицо — кадр дня Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.