Ещё
Каллум Макгрегор: «В Санкт-Петербурге нас ждет сложное испытание»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каллум Макгрегор: «В Санкт-Петербурге нас ждет сложное испытание» 

Спорт-Экспресс 16 февраля 2018
Форвард «Селтика» Каллум Макгрегор после первой встречи 1/16 финала Лиги чемпионов с "Зенитом" (1:0) отметил, что его команда выполнила план на игру. По словам нападающего, ответный матч в Санкт-Петербурге 22 февраля будет сложным сложным испытанием.
— Нам много рассказывали о «Зените», — сказал в эфире CTV Макгрегор. — В итоге каждый из нас понял, что нужно делать, и мы выполнили план на игру. В последние 20 минут мы чувствовали, что нужно играть более открыто, и мы добились своего. Теперь у «Селтика» есть преимущество перед ответным матчем, но все равно нас ждет сложное испытание.
Спорт-Экспресс: последние новости
Ронда Роузи: "Мое возвращение в UFC так же вероятно, как поездка на Олимпиаду" Федор Емельяненко начал подготовку к бою с Миром UFC выпустил трейлер к бою между Нурмагомедовым и Фергюсоном
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение