Каллум Макгрегор: «В Санкт-Петербурге нас ждет сложное испытание»

Форвард «Селтика» Каллум Макгрегор после первой встречи 1/16 финала Лиги чемпионов с "Зенитом" (1:0) отметил, что его команда выполнила план на игру. По словам нападающего, ответный матч в Санкт-Петербурге 22 февраля будет сложным сложным испытанием.

— Нам много рассказывали о «Зените», — сказал в эфире CTV Макгрегор. — В итоге каждый из нас понял, что нужно делать, и мы выполнили план на игру. В последние 20 минут мы чувствовали, что нужно играть более открыто, и мы добились своего. Теперь у «Селтика» есть преимущество перед ответным матчем, но все равно нас ждет сложное испытание.